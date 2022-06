Arturo Macías "El Cejas" está en Monclova

Arturo Macías, a quien conocemos coloquialmente como "El Cejas", es uno de los toreros valientes, que tenemos en nuestro país, es originario de Aguascalientes, está en Monclova, atendiendo invitación que le hicieron los directivos de la Peña Taurina El Arrastre de esta ciudad.

Fue por la calle Espuma de la colonia Elsa Hernández tercer sector, en donde la tarde de ayer, se llevó a cabo rueda de prensa, para presentar a "El Cejas", el hidrocálido, habló claro y preciso sobre la suspensión de la fiesta de los toros, y el cierre de la monumental Plaza México la mejor del mundo.

Tomó su lugar en la mesa de honor, acompañado de directivos de la Peña Taurina, y comenzó hablando sobre la situación que vive nuestro país, con la suspensión de Toros en algunas plazas de México, entre ellas en Coahuila.

Recordó Arturo Martínez, que la fiesta de los Toros en México, pierde al año cerca de 6 mil 900 millones de pesos, con esta suspensión, más de 1800 toros, están inactivos, encerrados en las 254 ganaderías, que apoyan la mejor fiesta de nuestro país.

"Lo que está pasando, en las redes sociales, es pura hipocresía, puras mentiras, gente doliente y los usuarios, se lo creen", dice Arturo Martínez.

Y agregó; y todo eso afecta, los valores se pierden, nos olvidamos de dónde venimos, y ciertos individuos se olvidan de la tauromaquia, como lo hicieron con el circo.

El "Cejas" es un matador de toros, que empezó su carrera a los 15 años, pese a haber recibido mortal cornada en la pierna y otra en el cuello, él nos dijo que los Toros, son el "amor de su vida"

Yo como reportero de La Voz de Monclova, quise saber el proceso, que ha vivido el "Cejas" Arturo Macías, pero mis compañeros, también deseaban saber los demás secretos del Arturo Macías, quien aseguró de volver a abrir la Plaza México, sería el primero en estar presente.

¿HA SIDO DIFÍCIL TU CARRERA DENTRO DEL LOS RUEDOS, ARTURO?

Igual que a todos los toreros, muy difícil a lo largo de mi carrera 36 cornadas, la cornada en mi cuello desestabilizó toda la fuerza y seguridad que había creado como hombre y como torero.

El accidente me cambió al 100%, me demostró que no sabía quién era, un giro de 180 grados de la noche a la mañana. Me enfrenté con la posibilidad de dejar de torear o incluso quedar cojo. Además de ver sufrir a mi familia, aunque fue una época muy difícil me ayudó mucho a creer en mí. Pero mi motor es el amor, la pasión que siento por lo que hago, por el toro y el sentimiento que tengo al transformarme en torero.

Ni con montón de páginas, sabríamos la larga trayectoria de Arturo Macías, desde que su señor padre, le enseñó la dinámica del toreo, allá en Aguascalientes, dijo que a las 15 años se fue a San Luis Potosí, después a Atlacomulco, donde cimentó su carrera como matador, al lado de David Silveti, y Manolo Espinoza, lo mandaron a España en donde debutó como novillero. Ojalá y que en un par de años más, regrese a Coahuila, la fiesta de los toros, dice "El Cejas", pues recordó que en unos días más, inician las fiestas del Santo patrono de San Buenaventura, un pintoresco poblado, que es deseado por los mejores toreros de México