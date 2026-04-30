Israel Reyes se unirá a AS Roma tras su paso por Club América

De Coapa a Italia: Israel Reyes dejará al América para unirse a la AS Roma tras el Mundial 2026. El futuro de Israel Reyes podría dar un giro internacional después del Mundial 2026. El central mexicano, pieza importante del América y uno de los nombres considerados por Javier Aguirre para la Selección Mexicana, estaría cada vez más cerca de dar el salto al fútbol europeo, con la Roma de Italia como principal interesada.

De acuerdo con reportes retomados por AS México a partir de información de TUDN Radio, el defensor de 25 años se encuentra en la capital italiana, situación que aumentó los rumores sobre una posible negociación con el club de la Serie A.

Israel Reyes en Italia: ¿negociaciones con AS Roma?

La misma información apunta a que Reyes se mantendría con el América para el cierre del Clausura 2026, pero no regresaría al fútbol mexicano después de disputar la Copa del Mundo con el Tricolor. El interés de la Roma no es nuevo. A inicios de abril, RÉCORD y ESTO ya habían reportado que el equipo italiano tenía en la mira al zaguero azulcrema, aunque en ese momento todavía no existía una oferta formal por el jugador.

Impacto del Mundial 2026 en la carrera de Reyes

El Mundial 2026 aparece como un escaparate clave para que Reyes termine de consolidar su valor en el mercado internacional. Para el América, la eventual salida de Israel Reyes significaría perder a uno de sus elementos más constantes de los últimos torneos.

Desde su llegada procedente del Puebla, el mexicano se consolidó por su capacidad para jugar como central en línea de cuatro, defensor en línea de tres, lateral derecho e incluso como mediocampista, una versatilidad que lo convirtió en una pieza valiosa dentro del esquema de André Jardine.

Trayectoria de Israel Reyes en el Club América

En Coapa, Reyes ha disputado 146 partidos, con tres goles y dos asistencias, además de formar parte del plantel que conquistó seis títulos, incluidos los tres campeonatos de Liga MX que marcaron el histórico tricampeonato azulcrema.