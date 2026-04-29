Chivas Guadalajara se prepara para enfrentar a Tigres: Liguilla 2026

GUADALAJARA, Jalisco 29-Apr-2026 .-Chivas no considera que está en desventaja en Liguilla. Y es que el equipo se ha quedado sin cinco de sus jugadores que fueron pilares durante la fase regular del Clausura 2026. Así enfrentará la Liguilla y su primer rival es Tigres, un equipo que, por nómina es considerado favorito.

El técnico de Chivas, Gabriel Milito, no contará con Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutuiérrez, Roberto Alvarado y Armando 'Hormiga' González, quienes fueron elegidos por Javier Aguirre para formar parte de la Selección Mexicana que participará en el Mundial 2026.

Sin embargo, al interior de Chivas, los jugadores que se quedan no consideran que están mermados.

"No nos victimizamos, los chicos que están, los que nos quedamos tenemos un hambre de triunfo enorme, hemos trabajado mucho para esto y queremos salir a demostrarle a la gente que este Chivas está para algo más.

"La verdad es que para nada, desde que se inició la temporada éramos conscientes de que esto iba a pasar, el proyecto se hizo pensando en los perfiles que íbamos a necesitar, que teníamos un estilo de juego definido, lo llevamos claro, sabemos a lo que jugamos, eso no lo teníamos antes, lo tenemos claro ahora, no me parece que tengamos cambiar", dijo Omar Govea de cara al juego de Ida de los Cuartos de Final que será este sábado en el Estadio Universitario.

Pese a que, en la fase regular del torneo Tigres goleó 4-1 a Chivas, Omar Govea asegura que dicho resultado no define al Rebaño ni es la última imagen de parte de su afición.

"Yo no creo que la gente se haya quedado con la imagen del equipo que perdió ante Tigres, hicimos una temporada increíble, hubo récord de puntos, con un estilo de juego definido y claro, esa es la imagen con la se quedaron de Chivas. Somos muy conscientes de que la afición confía, que tiene mucha ilusión, y les pedimos que confíen porque tenemos hambre de triunfo.

"Tenemos bastante talento para poder asumir el juego que normalmente hacemos, pero siendo conscientes que la llave dura 180 minutos y hay que ser inteligentes en los momentos de juego, en los ritmos, en los momentos de presión, de salir jugando, lo tenemos claro, la verdad es que somos un equipo inteligente, y así vamos a salir", señaló.