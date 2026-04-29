Diablas vencen a Yankees en emocionante partido de softbol en Monclova

Diablas y Yankees protagonizaron un duelo de ofensivas y volteretas en el diamante de la Unidad Deportiva, y tras 6 entradas disputadas dejaron la pizarra igualada a 10 carreras. Sin embargo, el reglamento de desempate favoreció a las escarlatas por su mayor contundencia en la registradora.

¿Cómo ocurrió el emocionante partido?

En uno de los encuentros más parejos de la décima jornada del Softbol Femenil Municipal, las Diablas estrenaron el score en la parte alta del primer rollo con un jonrón de Lesly de los Reyes con una compañera a bordo, para adelantarse 2-0, sin embargo, Yankees respondió en la parte baja de la misma tanda con triple producción para darle la vuelta al score.

En el segundo capítulo, Grissel Vázquez cruzó el pentágono con la carrera que le dio el empate momentáneo a las infernales, pero las bombarderas continuaron encendidas en el cierre de la segunda tanda y se adelantaron 6-3 con rayitas pintadas por Karen de los Santos, Karina Puente y Lorena Covarrubias.

Para la tercera entrada, las Diablas volvieron a tomar la ventaja con un rally de 5 carreras que fue comandado por Grisell Vázquez y María Guerrero, quienes conectaron dobletes. Por su parte, Yankees recortó la diferencia con una solitaria anotación en la parte baja.

En el cuarto rollo, ambos conjuntos sumaron una rayita a sus respectivas cuentas, luego Grisell Vázquez timbró en la apertura de la quinta para mantener al frente a las Diablas por 9-8, a la vez que las bombarderas respondieron en el fondo del mismo episodio con anotaciones de Marcela Aguirre y Azeneth Guipzot, para sellar el empate definitivo.

De acuerdo al primer criterio de desempate, las Diablas se quedaron con el triunfo al registrar un mayor número de hits conectados, con un total de 9 a cambio de los 7 imparables que dispararon las Yankees. El acierto fue para la lanzadora María Guerrero en labor de relevo, a la vez que Lesly de los Reyes bateó de 2-2, Grisell Vázquez pegó de 3-3 y Amahirany Ibarra se fue de 4-2 para liderar la ofensiva infernal; por su parte, Regina Puente se llevó la derrota.