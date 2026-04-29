Red Bull enfrenta mal inicio de temporada, dice Zak Brown

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de abril de 2026.- El jefe de McLaren, Zak Brown, dice que sería imprudente descartar a Red Bull por el mal inicio de temporada que ha tenido este equipo.

"Sería muy imprudente descartar a Red Bull, también creo que Audi ha hecho un muy buen trabajo", dijo el CEO de McLaren, cuyo equipo es tercero en la clasificación y está 30 puntos por delante de Red Bull y 44 por delante del octavo clasificado, Audi.

"Así que creo que sería imprudente no pensar que los otros equipos van a avanzar rápidamente en la parrilla. Las cosas solo van a consolidarse con el tiempo, no a ampliarse. Vemos lo rápido que puede cambiar este deporte y cómo la gente puede volverse competitiva rápidamente y luego a veces dejar de serlo", dijo Brown.

Tras tres carreras, el tetracampeón Max Verstappen es noveno con 12 puntos, mientras que Isack Hadjar es décimo segundo con 4 unidades. En el campeonato de pilotos, McLaren, bicampeón defensor, es tercero con 46 puntos, mientras que Red Bull está a 30 puntos de distancia.

Sin embargo, el año pasado, los de las Bebidas Energéticas también batallaron en la temporada y al final lograron recuperarse, incluso quedando el neerlandés a solo dos puntos del campeón Lando Norris.

Además, Red Bull ha sufrido de varias bajas claves como Rob Marshall, Will Courtenay, Adrian Newey, Christian Horner, Helmut Marko y próximamente el de Gianpiero Lambiase, es por ello que Brown les recomendaría un reinicio y alabó el trabajo del jefe Laurent Mekies.

"Tienen que hacer una especie de reinicio. Perdieron a mucha gente: Christian, Wheatley, 'GP' (Lambiase) finalmente, Newey. Mucho de lo que encontré yo, que era una situación diferente porque eran muy competitivos, pero la mayor parte del muro de boxes ha cambiado.

"Valoro a Laurent, creo que hace un muy buen trabajo. Es técnico, es joven y tiene que reconstruir a la gente que perdió y reconstruir el equipo. No tengo dudas de que lo hará y, al igual que McLaren tenía una inmensa cantidad de talento que solo necesitaba ser liberado, creo que probablemente ocurre lo mismo con Red Bull.

"Han sido muy dominantes hasta hace no mucho, así que hay mucho talento ahí dentro y creo que él solo necesitará reorientarlo", sentenció Brown.

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