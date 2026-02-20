Aston Martin termina entrenamientos libres con solo 6 vueltas en Bahréin

CIUDAD DE MÉXICO 20-Feb-2026 .-En el último día de entrenamientos libres, Aston Martin dio por terminado su programa con solo 6 vueltas totales por parte de Lance Stroll.

Aston Martin no progresa.

En el último día de entrenamientos libres realizados en Bahréin, el equipo esmeralda dio por terminado su programa con solo 6 vueltas totales por parte de Lance Stroll.

La principal preocupación de la escudería y de Honda, que es el fabricante de motores por el que se apostó este 2026, es la fiabilidad de la unidad de potencia, pues se ha sobrecalentado y reventado la batería, lo que genera más gastos en reparaciones y repuestos.

"Nuestro último rodaje con Fernando Alonso ayer reveló un problema relacionado con la batería, que impactó en nuestro programa de pruebas con el equipo Aston Martin Aramco Formula One Team.

"Desde entonces, hemos realizado simulaciones en el banco de pruebas en HRC Sakura. Por estas razones, y teniendo en cuenta la falta de piezas para la unidad de potencia, hemos adaptado el programa de rodaje de hoy para que sea muy limitado y compuesto únicamente por tandas cortas", mencionó Honda a través de un comunicado.

El proyecto del equipo propiedad de Lawrence Stroll apostó a la aerodinámica con la contratación de Adrian Newey en una época donde lo primordial son las unidades de potencia híbridas.

Los japoneses deben apresurarse a solucionar todas las fallas en el motor del AMR26, pues dentro de dos semana se levanta el telón en Australia.