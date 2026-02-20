Javier Aguirre observa a Vargas y Fidalgo para la selección

CIUDAD DE MÉXICO 20-Feb-2026.

Javier Aguirre dice que los fichajes de Vargas y Fidalgo en España automáticamente le hacen poner foco en ellos y traerlos para verlos.

El "Vasco" contó en una entrevista con Jorge Van Ranking que incluso no pensaba que Vargas fuera a ir al Mundial, pero todo cambió con su fichaje con el Atlético de Madrid hace unos días.

Aguirre también mencionó que ya casi tiene definido al 11 que debutará en la justa contra Sudáfrica, con sólo un par de dudas.

Vargas ya debutó con los colchoneros, mismo caso que el "Maguito", naturalizado que salió hace unas semanas del América para fichar con el Real Betis.

Así ambos podrían ser convocados para la Fecha FIFA de marzo, donde los verdes enfrentarán a Portugal en la reapertura del Estadio Banorte.

Sobre el caso de Julián Quiñones, el "Vasco" dejó claro que no tiene problemas con Julián Quiñones. "Pregúntale a Quiñones si estoy enojado con él. Cuando viene, pregúntale cómo se lleva (conmigo)", mencionó.