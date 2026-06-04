Astros arrasan con Cachunes: victoria 18-4 en la Liga de Béisbol

La artillería de Astros detonó un rally de 6 carreras en la cuarta entrada y otro de 5 en la quinta para soportar una holgada ventaja de 18-4 sobre Cachunes y alcanzar la decena de victorias en la presente campaña de la Liga de Béisbol de 60 años y más.

Los espaciales no tardaron en dar muestra de su poder ofensivo. En el primer capítulo tomaron el control del score con 4 rayitas a cargo de Marino Calderón, Juventino Interial, Juan Reyes y Eulalio Medina; después sumaron 2 carreras más en la segunda tanda y otras 6 en la cuarta para despegarse de forma considerable.

El quinto episodio le dejó un par de anotaciones más a los Astros, por conducto de Juan Reyes y Celestino Zapata, mientras que la paliza fue redondeada en la sexta entrada con un rally de 5, el cual comandó el mismo Reyes con vuelacercas.

Por su parte, los Cachunes acortaron la distancia con triple producción en el primer rollo que fue elaborada por Héctor Martínez, Rodolfo Torres y Héctor Orozco, mientras que éste volvió cruzar el plato en el tercer episodio, para cerrar la cuenta.

En el montículo, José Guadalupe Rodríguez lució con otra sólida apertura y se acreditó el éxito tras 5 innings de labor, secundado por Rito Banda con relevo de 2 entradas; por su parte, Marco Cortés cargó con la derrota tras lanzar 2 tercios, admitiendo 4 anotaciones.

La paliza sobre Cachunes le valió a los Astros para refrendar el liderato del standing con marca de 10 juegos ganados y 1 perdidos, a la vez que el conjunto derrotado se quedó con récord de 4-7.