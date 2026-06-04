La Selección Nacional de Japón entrena en Monterrey: El Barrial

MONTERREY, NL 04-Jun-2026.- La Selección Nacional de Japón entrenó este jueves en las instalaciones de El Barrial, luego de desechar la opción original de hacerlo en el Centro de Entrenamiento Tigres, CET.

A las 16:15 horas el equipo nipón llegó a la casa de entrenamientos de Rayados y Rayadas con un fuerte dispositivo de seguridad de Guardia Nacional, San Nicolás de los Garza y Santiago.

El miércoles el equipo tuvo que entrenar en la cancha de la Facultad de Medicina de la UANL tras negarse a hacerlo en el CET al no satisfacerle el estado de las canchas y pese a que tenía contratado el lugar para este precamp.

Tras decidir que sólo su selección Sub 19 entrenara en las canchas de Tigres el miércoles, la delegación japonesa solicitó a través de la FIFA apoyo para poder entrenar en El Barrial.

El Club Monterrey aceptó y les facilitó la cancha multiusos y la 3, ya que las 1 y 2 no pueden ser utilizadas, pues Túnez eligió El Barrial como su sede oficial de entrenamientos ante la FIFA y dichos campos de juego están reservados para ellos por el organismo rector del fútbol mundial.

En el caso de Japón, la delegación llegó a la Ciudad el martes para un día después iniciar su campamento previo a la Copa del Mundo, de la cual su sede oficial de entrenamientos avalada por FIFA, el llamado "Team Base Camp", está en Nashville, Tennessee.

El domingo Japón entrenará de nuevo en El Barrial teniendo un partido ante su escuadra Sub 19, la cual este jueves ya no practicó en el CET sino en Medicina.

Es probable que este viernes, de haber disponibilidad de parte de Rayados, que entrenará en la Cancha 3, Japón vuelva a entrenar en El Barrial.

LOS ARROPAN AFICIONADOS

La práctica de este jueves de los nipones duró alrededor de una hora y media.

Takefusa Kubo, quien cumplió 25 años, fue el más asediado y vitoreado por la gente, así como el portero Zion Suzuki.