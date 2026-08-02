Astros vencen a Tigres y llegan a la final de la Liga de Béisbol

Con apretada victoria de 7 carreras contra 6, el equipo de Astros alcanzó a completar la limpia sobre Tigres y se convirtió en el primer finalista de la Liga de Béisbol de jugadores de 60 años y más.

En el segundo encuentro de la serie, disputado en el diamante del Parque Ferrocarrilero, los espaciales contuvieron un feroz embate felino en el fondo de la séptima entrada y sellaron un sufrido triunfo que los colocó en su segunda final consecutiva.

Durante la tercera entrada, los Astros se colocaron al frente con triple producción elaborada por Juventino Interial, Eduardo Medina y Celestino Zapata; después, Medina contribuyó con otra rayita en la quinta, mientras que Emeterio González, Abelardo González y Marino Calderón sumaron otras 3 en la sexta tanda para redondear la ventaja definitiva.

Los Tigres pelearon la victoria hasta el último out y le pusieron drama al juego. Everardo Muñiz aportó una anotación en la tercera tanda para el descuento, Francisco Estrello timbró en la quinta, mientras que en el cierre del séptimo episodio, los felinos se quedaron cerca del empate tras elaborar un rally de 4 a cargo de Jesús "Win" Morales, Jaime Lugo, Jesús Reyna y Martín Banda.

El pitcher Francisco Hernández lanzó 6 entradas para soportar el triunfo que guio a los Astros a la serie final, respaldado por José Guadalupe Rodríguez con sólido relevo, mientras que Jesús Zapata se llevó la derrota. Con efectividad de 3-3 y una anotación, Celestino Zapata figuró como el bateador más certero de los espaciales, seguido por Emeterio González quien bateó de 3-2 y Marino Calderón de 5-2.