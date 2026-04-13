Astros logran doble victoria ante Nationals en AHMSA

Con hermética serpentina de Edwin Sánchez y Diego Marrero, el equipo de Astros se anotó la doble victoria ante Nationals en encuentro que libraron sobre el diamante del Parque AHMSA, dentro de la octava serie del circuito de pelota que coordina el Club Astros.

Sánchez tiró lumbre durante 7 innings en los que registró sólo un hit en contra, dio 2 pelotazos y recetó la friolera de 13 ponches, para soportar la blanqueada de Astros por pizarra de 3-0, en el primer compromiso de la doble cartelera.

A la ofensiva, Diego Marrero respondió con una rayita en el cierre de la primera entrada para estrenar el score, mientras que la segunda, Pablo García y Enrique Flores agregaron un par de anotaciones que sentenciaron el resultado. Por su parte, Iker Martínez cargó con la derrota tras lanzar 6 capítulos completos.

Después, los espaciales le repitieron la dosis a los Nacionales al imponerse por idéntica pizarra de 3 carreras contra 0, para consumar la barrida.

En el montículo, el abridor Pablo García lanzó 3 episodios de 2 hits, un pasaporte y un ponche, luego fue relevado por Diego Marrero quien terminó anotándose el acierto tras lanzar 4 entradas de un imparable, una transferencia y 4 chocolates; a su vez, Iker Quiroz se llevó el revés.

En la quinta entrada, el pitcheo nacionalista repartió boletos al por mayor y los Astros aprovecharon para elaborar una triple producción que sentenció el triunfo. Sin conectar un solo hit, con 4 boletos recibidos, un golpe y un error del cuadro rival, la novena de la familia Marrero registró 3 carreras por medio de Fortunato López, René y Nicolás Marrero, para fraguar la victoria.