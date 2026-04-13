Tigres Monterrey viaja a Seattle para enfrentar a Sounders

MONTERREY, NL 13-Apr-2026 .-Tigres cerró su preparación para viajar a Seattle, donde el próximo miércoles a las 21:30 horas sostendrá el partido de vuelta de Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Los felinos tendrán algunas ausencias para este compromiso, debido a las lesiones de Vladimir Loroña y de Marcelo Flores, además de que el capitán Fernando Gorriarán tampoco estará disponible, ya que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Después de una breve práctica que incluyó trabajo físico y táctico en el Centro de Entrenamiento Tigres, el conjunto universitario partió con destino al Aeropuerto Internacional de Monterrey, para de ahí tomar su vuelo rumbo a Seattle, Washington.

Guido Pizarro y sus pupilos lograron una buena ventaja de 2-0 en los primeros 90 minutos de la serie, por lo que tendrán a su favor el poder manejar el duelo de vuelta y esperar los espacios que Sounders pudiera dejar atrás, debido a la necesidad que tendrán los estadounidenses por buscar goles.

Cualquier marcador a favor, empate o incluso perdiendo por un gol, le daría el boleto a los auriazules a las Semifinales de la Concachampions, donde "el Conde" y sus pupilos buscarán una revancha, tras haber quedado eliminados en la edición anterior en esa instancia.