Alejandra Ortega conquista plata y pone en alto a México

La marchista mexicana Alejandra Ortega logró una destacada actuación al obtener la medalla de plata en la prueba de 21 kilómetros del Campeonato Mundial de Marcha por Equipos, celebrado este domingo en Brasil.

La atleta originaria de la Ciudad de México cruzó la meta con un tiempo de 1:35:21, resultado que no solo le otorgó el segundo puesto, sino que también representó su mejor marca personal. Ortega, quien ya cuenta con experiencia olímpica tras participar en Juegos Olímpicos de Río 2016 y Juegos Olímpicos de París 2024, reafirma así su nivel competitivo en el ámbito internacional.

¿Quiénes ocuparon el podio?

El primer lugar fue para la peruana Kimberly García, quien finalizó con un tiempo de 1:35:00, superando a la mexicana por 21 segundos. El podio lo completó la española Aldara Meilán, con un registro de 1:35:38.

En la clasificación general, la española Sofía Santacreu ocupó la cuarta posición con 1:36:02, mientras que la australiana Rebecca Henderson finalizó en quinto lugar con 1:37:05.

Importancia del logro de Ortega

El logro de Ortega cobra mayor relevancia debido a que esta prueba formará parte del programa olímpico en Los Ángeles 2028, lo que la perfila como una de las atletas a seguir rumbo a esa justa.

Por su parte, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte reconoció el resultado de la marchista a través de redes sociales, destacando tanto su posición en el podio como el tiempo conseguido en la competencia.

Con este resultado, Alejandra Ortega consolida su lugar entre las principales exponentes de la marcha a nivel internacional y se proyecta como una figura clave para el futuro del atletismo mexicano.