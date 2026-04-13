Cruz Azul necesita un milagro: Larcamón espera remontar ante LAFC

CIUDAD DE MÉXICO 13-Apr-2026 .-Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, afirmó que el equipo celeste es capaz de remontarle la llave de Cuartos a LAFC, la cual pierden 3-0.

Un día antes de enfrentar al conjunto de la MLS en el Estadio de Puebla, el técnico Nicolás Larcamón confesó que tiene la confianza de que La Máquina remontará la derrota de 3-0 sufrida en la ida.

"Nos siento capaces, al equipo lo veo hambriento, con ganas de cambiar la cara del partido de ida, revertir la serie y situarnos en Semifinales", dijo el técnico cementero en conferencia de prensa.

"Los argumentos son futbolísticos, confío mucho en nuestra jerarquía como equipo, en la fuerza colectiva que tenemos en este tipo de situaciones. Lejos de creer que es una llave cerrada, nos estamos preparando para lograr la remontada, para seguir abriéndonos camino en la competencia", agregó.

Para avanzar a Semifinales, los celestes deberán ganar 4-0, mientras que un 3-0 mandaría la definición a los tiempos extras.

El problema es que, al no haber anotado como visitante en la ida, en caso de recibir un gol en contra, Cruz Azul necesitaría marcar al menos cinco tantos y mantener una ventaja de cuatro goles (5-1, 6-2, 7-3) para evitar la eliminación, pues el empate global clasificaría al cuadro angelino.

"Tendremos que hacer un partido excelente, casi perfecto, pero confío en que tenemos los recursos, por algo estamos como el segundo mejor equipo de la temporada. Son muchos argumentos y reales, los que me dotan de esperanza de revertir la serie", afirmó Larcamón.

Sabemos que somos capaces de poder hacerlo, de poder concretar esa victoria remontando esta situación. Confiamos mucho en la clase de jugadores que tenemos, en el vestidor que tenemos. La fe y el convencimiento es total en todos", agregó por su parte el defensor Gonzalo Piovi.

La última vez que Cruz Azul regresó de un 0-3 en una instancia definitiva fue en Cuartos de Final contra Tijuana en el Apertura 2024, pero en esa ocasión el empate global le beneficiaba al cuadro de La Noria, cosa que en esta ocasión no será suficiente si quieren seguir la defensa de su corona.

A LA EXPECTATIVA SOBRE IBÁÑEZ

Nicolás Larcamón señaló que en Cruz Azul siguen esperando para realizarse pruebas médicas a Nicolás Ibáñez y conocer el grado de su lesión en la pierna derecha después de salir de cambio en el pasado duelo ante América.

Sin embargo, el técnico afirmó que se trata de un problema muscular y descartó que el delantero haya sufrido una rotura de tendones.