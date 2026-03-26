Astros vencen a Lobos y rompen su invicto en la Liga de Béisbol

Los Astros cobraron una cuenta pendiente ante el campeón Lobos, al que vencieron por pizarra de 13 carreras contra 8 y de paso le quitaron el invicto, en la Liga de Béisbol de jugadores de 60 años y más.

En duelo entre los finalistas de la campaña anterior, los Astros se valieron de una certera aparición de Celestino Zapata en la registradora y una sólida serpentina de José Guadalupe Rodríguez para labrar un triunfo con sabor a revancha frente a la manada.

Zapata apuntaló el ataque con una jornada de 5-4, pegando un jonrón y anotando en 3 ocasiones, mientras que Rodríguez lanzó 5 entradas y un tercio en el montículo del Parque "Chacho" Fabela de la colonia Occidental, para acreditarse el acierto con relevo de Francisco Hernández.

Por su parte, Cruz Saucedo cargó con la derrota tras una corta apertura de 2 tercios, siendo relevado por Armando Gallegos y Juan Navarro.

Juventino Interial, Juan Reyes y Celestino Zapata elaboraron una triple producción en la parte alta del primer rollo para darle una ventaja tempranera a los Astros; luego, el mismo Zapata timbró en la tercera tanda para ampliar la distancia e Interial hizo lo propio en la cuarta tanda, mientras que un rally de 7 anotaciones conseguido en la quinta tanda encaminó a los espaciales al triunfo.

Por último, Mariano Calderón apareció en el séptimo rollo para remachar la ventaja, a la vez que los Lobos recortaron la diferencia con un timbre de Martín Arizpe en el tercer capítulo, y un posterior rally de 7 carreras conseguido en el cierre de la sexta tanda para cerrar la cuenta.