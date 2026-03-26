Cruz Azul San Buena avanza a cuartos de final en Liga Mayor de Fútbol

Después de un intenso y competido torneo, en la Liga Mayor de Fútbol se confirmaron los 8 equipos que protagonizarán la ronda de cuartos de final, la cual se jugará este sábado por la tarde.

El Cruz Azul de San Buena, campeón del torneo anterior, terminó como líder de la competencia tras registrar 7 juegos ganados y 2 perdidos, para un total de 21 unidades. Además, la máquina sambonense contó con la mejor ofensiva de la competencia, la cual registró 26 goles en 9 cotejos.

Por su parte, el Palmeiras terminó en el segundo lugar con una suma de 19 puntos, seguido por la escuadra de los Amigos de Garín con 16 unidades, mientras que los Médicos ocuparon la cuarta posición con 14, mientras que Atlético Español consiguió 13 puntos, seguido por Real San Francisco y Deportivo Pegasso con 11, mientras que Ferretera Villarreal fue el último que accedió a la liguilla, terminando en el octavo lugar con 10 unidades.

De esta manera, los cuartos de final de la Liga Mayor de Fútbol se pondrán en marcha este sábado con una soleada cartelera que iniciará a las 4:30 de la tarde en la cancha de la FCA, donde el Palmeiras le hará a los honores al Deportivo Pegasso.

Posteriormente, a las 5:00 de la tarde, las acciones continuarán en el campo de la Secundaria 1 donde Cruz Azul y Ferretera Villarreal disputarán el pase a la semifinal, a la vez que los Amigos de Garín enfrentarán al Real San Francisco en la cancha del CECyTEC, en tanto que Atlético Español y Médicos se jugarán la permanencia en la presente campaña cobre el campo 2 de la Secundaria 1.