Deportivo Tecolotes rompe racha negativa y gana en Monclova

El Deportivo Tecolotes de la Colonia Obrera terminó con una seguidilla de 5 derrotas y logró sumar sus primeros 3 puntos al golear sorpresivamente a la escuadra de San Buena por marcador de 3-0, dentro de la categoría 55 años y más de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

En cotejo que se disputó el miércoles por la tarde en la cancha "Chavín" Rivera, los Tecos dieron su mejor exhibición en la presente campaña y superaron la malaria que los aquejó durante las primeras 5 fechas.

Víctor Flores, Héctor Valerio y Juan García hicieron las anotaciones que gestaron la primera victoria del DTCO en el presente certamen, sorprendiendo a un conjunto sambonense que buscaba la oportunidad de escalar al subliderato.

Independiente no tuvo piedad. Juan José Lucio salió a la cancha con la puntería bien afinada y lideró al Independiente de Monclova para vencer a la Colonia Obrera por abultada diferencia de 6 goles contra 0, en otro duelo correspondiente a la sexta fecha.

Lucio salió de la cancha de la colonia Hidalgo convertido en el MVP de la tarde, luego de firmar 4 anotaciones que apuntalaron la holgada ventaja independentista. Por su parte, Faustino Ibarra y Eduardo Tovar contribuyeron con un tanto para hacer más escandaloso el resultado frente a un débil equipo obrero.