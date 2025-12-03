Johan Vásquez y Genoa caen 4-0 ante Atalanta en Coppa Italia

El Genoa de Johan Vásquez sufrió una de sus derrotas más duras de la temporada al caer 4-0 ante el Atalanta en los Octavos de Final de la Coppa Italia 2025-26, un resultado que terminó con la eliminación del equipo y que evidenció las dificultades que ha tenido el cuadro rossoblù para competir fuera de casa.

El Genoa enfrenta dificultades en la Coppa Italia 2025-26

El defensor mexicano volvió a aparecer como titular, aunque poco pudo hacer ante la ofensiva avasalladora del conjunto de Bérgamo.

Atalanta impuso condiciones desde los primeros minutos y mantuvo la presión alta en campo rival. La situación se complicó aún más para el Genoa con la expulsión de Seydou Fini, tras una dura entrada sobre Charles De Ketelaere, dejando al equipo en inferioridad numérica durante más de la mitad del encuentro.

Expulsión de Seydou Fini complica el partido para el Genoa

A partir de ahí, el dominio local fue absoluto. El tramo final del partido resultó lapidario para el Genoa. Primero llegó el 3-0 al minuto 82, en una jugada que inició con un remate cruzado de Gianluca Scamacca y que Mario Pašalic terminó empujando frente al arco.