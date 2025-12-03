Checo Pérez emocionado por el nuevo coche de Cadillac en la Fórmula 1 2026

Bombazo en la Fórmula 1: Revelan la fecha para conocer el nuevo coche de Checo Pérez con Cadillac.

Cadillac ha dado a conocer la fecha en que presentará de manera oficial el coche que usará Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está por terminar y con ello se acerca el debut de Checo Pérez con Cadillac para el próximo año.

A través de sus redes sociales, Cadillac ha anunciado la fecha en la que presentará el coche que manejarán tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Cadillac confirma la fecha de presentación del coche de Checo Pérez

El día clave será el 8 de febrero del 2026, mismo día en que está programado uno de los eventos deportivos más esperados del año: el Super Bowl de la NFL.

Cadillac ha confirmado que el 8 de febrero del 2026 presentará el coche que conducirán Checo Pérez y Valtteri Bottas en su regreso a la Fórmula 1.

Uno de los puntos importantes es que la presentación del nuevo coche de Checo Pérez con Cadillac se hará con un anuncio televisivo durante el Super Bowl de la NFL.

De acuerdo con la información compartida por el nuevo equipo de la Fórmula 1, la razón detrás de esta decisión es "fidelizar a sus fans antes de la carrera inaugural del equipo" y que mejor que hacerlo en uno de los eventos más llamativos del año.

Además, ven esta oportunidad como la mejor forma de "conmemorar la llegada de un importante equipo estadounidense al deporte".

Checo Pérez expresa su emoción por el nuevo coche de Cadillac

Luego de que Cadillac hiciera oficial la fecha en que revelarán su coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1, Checo Pérez se pronunció al respecto.

A través de su cuenta oficial en X, Checo Pérez citó la publicación de Cadillac y escribió: "No puedo esperar", reflejando la emoción que le brinda su regreso a la Fórmula 1.

Recordemos que la primera carrera de Cadillac está programada para el 8 de marzo, cuando el equipo del piloto mexicano esté en el Gran Premio de Australia 2026.