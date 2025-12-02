Cruz Azul se enfrenta a Flamengo en la Copa Intercontinental 2025 en Qatar

La Copa Intercontinental 2025 está a punto de arrancar y Cruz Azul llega como representante de México tras conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf el pasado verano. El torneo, que desde su renovación ha ganado visibilidad mundial, vuelve a colocar a un club de la Liga MX en el escaparate internacional, por lo que la afición celeste ya busca dónde y cómo seguir cada partido de La Máquina.

Organizada por la FIFA, esta competencia se ha convertido en un puente entre los campeones de las confederaciones más importantes del mundo. Su edición 2025 se desarrollará del 10 al 17 de diciembre en Qatar, con un formato de eliminación directa que garantiza emociones desde el primer día.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón afronta esta aventura con ritmo competitivo. Después de cerrar la fase regular del Apertura 2025 en la tercera posición, Cruz Azul eliminó a Chivas en los Cuartos de Final y se instaló en las Semifinales, donde enfrentará a Tigres. Con una plantilla sólida y una identidad clara, los cementeros buscarán extender su buen momento a nivel internacional.

En la Copa Intercontinental, su primer desafío será de alto voltaje: Flamengo, campeón de la Copa Libertadores y uno de los clubes más poderosos de Sudamérica. El duelo, bautizado como el ´Derbi de las Américas´, se jugará el 10 de diciembre en el Estadio Áhmad Bin Ali, en Rayán, Qatar, a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Si Cruz Azul avanza, enfrentará al Pyramids FC de Egipto en la ronda denominada ´Challenger Cup´. Y, en el mejor de los escenarios, los celestes podrían disputar la Final contra el París Saint-Germain por el título intercontinental.

Por ahora, la FIFA ha confirmado que sus plataformas oficiales transmitirán los encuentros del certamen. Esto incluye la señal de FIFA+ y los canales digitales del máximo organismo del fútbol. Aunque todavía no se anuncian televisoras o servicios adicionales, se espera que en los próximos días otras plataformas adquieran los derechos, tal como ocurrió en 2024, cuando DAZN se sumó a la cobertura.

La afición cementera deberá estar atenta a los próximos comunicados, pero de entrada podrá seguir al equipo a través de FIFA+, donde se emitirán los duelos en vivo y sin costo.