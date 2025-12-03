Cruz Azul ajusta su calendario por final Apertura 2025: Copa Intercontinental en diciembre

La Liga MX ya tiene definidos los escenarios en caso de que Cruz Azul avance a la Final del Apertura 2025, un panorama que modificaría por completo el calendario habitual debido al compromiso internacional que La Máquina disputará en diciembre.

Su participación en la Copa Intercontinental 2025, competencia que enfrenta al campeón de la Liga MX con el monarca de la Copa Libertadores, obligaría a la liga a ajustar las fechas tradicionales para evitar un choque de competencias.

Cruz Azul se enfrenta a Flamengo en la Copa Intercontinental 2025

Cruz Azul tiene programado su partido de la Copa Intercontinental el 10 de diciembre de 2025 en Doha, duelo en el que se enfrentará al Flamengo, campeón de la Copa Libertadores. Este encuentro, con carácter oficial, requiere traslado internacional, preparación previa y un periodo mínimo de recuperación, factores que hacen imposible mantener el calendario convencional del torneo local.

Ante esto, la Liga MX estableció que, si Cruz Azul clasifica a la Final del Apertura 2025, el partido por el título deberá recorrerse para permitir que el equipo cumpla con ambos torneos sin poner en riesgo la integridad física de sus jugadores ni la calidad de la competencia.

La Liga MX ajusta su calendario por compromisos internacionales

Normalmente, la Final del Apertura se disputa en fechas cercanas al 11 y 14 de diciembre, pero la presencia cementera en la Copa Intercontinental cambiaría todo. Este ajuste generaría una "Final navideña", un escenario poco común en el fútbol mexicano, pero necesario para abarcar los compromisos internacionales del club sin afectar el desarrollo de la Liguilla ni comprometer la ventana de preparación para el Clausura 2026.