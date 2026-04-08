DE TERROR: Avión del América aterriza de emergencia en Miami tras falla en pleno vuelo

El avión chárter que transportaba al Club América tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Miami este miércoles, luego de presentar una falla durante el trayecto de regreso a México tras su compromiso en la Concacaf.

De acuerdo con información confirmada a ESPN, todos los integrantes del conjunto azulcrema se encuentran fuera de peligro y resguardados en un hotel cercano al Aeropuerto Internacional de Miami, en espera de poder retomar su viaje hacia la Ciudad de México en las próximas horas.

El vuelo cubría la ruta entre Nashville, Tennessee, y Toluca, Estado de México, luego del empate sin goles ante el equipo de la MLS en el duelo de ida de los Cuartos de Final de la Concachampions.

Aunque inicialmente no se detalló la causa del incidente, el propio club informó más tarde, mediante un comunicado, que la aeronave presentó una falla eléctrica, lo que llevó a la tripulación a tomar la decisión de descender en Miami como medida preventiva.

El América también indicó que jugadores, cuerpo técnico, directiva y personal serán trasladados en otra aeronave para continuar con su agenda rumbo al Clásico Joven del sábado frente a Cruz Azul.

Esta situación podría modificar la planificación del equipo, que tenía contemplado entrenar este miércoles por la tarde en Coapa. Sin embargo, la sesión fue cancelada, ya sea por ajustes logísticos o por la hora estimada de llegada a la capital del país.

En cuanto al regreso, el club analiza distintas opciones: desde dividir al plantel en vuelos comerciales con destino a la Ciudad de México, hasta permanecer en Miami y viajar juntos posteriormente en un nuevo vuelo chárter. En este último escenario, no se descarta la posibilidad de arribar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aunque la prioridad sigue siendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.