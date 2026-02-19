Atlas busca recuperar el triunfo ante Atlético de San Luis: Jalisco

GUADALAJARA, Jalisco 19-Feb-2026 .-Atlas recibe este sábado al Atlético de San Luis y quiere volver a la senda del triunfo frente a su público en el Estadio Jalisco.

Tras haber empatado ante Pumas 2-2 y luego perder 3-1 ante Pachuca, Atlas está obligado a obtener los 3 puntos en disputa.

Precisamente en el juego ante Pumas, hubo dos decisiones del juez central que en Atlas consideraron que influyeron en el resultado.

En el primer gol de Pumas, hay una falta sobre Ponchito González, pero el árbitro dejó correr la jugada que representó el gol de Pedro Vite.

En el segundo tanto de Pumas, Sergio Hernández jaló de la camiseta a Uriel Antuna, pero la falta fue fuera del área y al caer dentro del área, el árbitro señaló penal que ejecutó Juninho.

Alfonso González señala que Atlas debe estar olvidarse de tales polémicas y concentrarse en el juego.

"Es difícil a veces, pero las decisiones arbitrales nos es difícil opinar, hay que jugar contra todo y contra todos, a veces la balanza se inclina hacia un lado y hacia otro, pero es parte del fútbol, hacemos lo que nos toca hacer para marcar una diferencia en el campo en esas situaciones que son medias dudosas y que no nos cuesten partidos o puntos", dijo Ponchito hoy al terminar el entrenamiento en el Estadio Jalisco.

Ponchito González señaló que pese a la derrota reciente contra Pachuca, Atlas sigue en puestos de clasificación en el octavo lugar con 10 puntos.

"El siguiente partido es el más importante, tampoco estamos para regalar nada, entonces lo vamos a tomar con la seriedad que corresponde, siendo conscientes de que hoy estamos en una posición que nos pone dentro de la Liguilla y que podemos escalar lugares, entonces tenemos que aprovechar la condición de jugar en casa", expresó.

Finalmente, Ponchito González señaló que han apoyado a su nuevo compañero, Agustín Rodríguez, el delantero uruguayo que llegó como refuerzo para reemplazar a Djuka, y que estaría debutando el sábado ante el Atlético de San Luis.

"Hay que arroparlo, que se sienta en confianza dentro de la cancha intentando que se adapte a la idea de juego, que pueda mostrar un buen estilo de juego, que también pueda competir y el que venga gente que quiera competir ayuda mucho al plantel, él es un jugador muy aguerrido y de mucha entrega, eso ayuda al sistema y hay que arroparlo y aconsejarlo en las dudas que surjan en el campo".