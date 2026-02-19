Colonia Obrera y Sama Construcciones se enfrentan en Monclova: partido clave

Los equipos de Colonia Obrera y Sama Construcciones viven realidades contrastantes en la categoría Premier Plus de la Liga Municipal de Fútbol. Uno lidera la tabla y el otro ocupa el sótano, y este domingo se enfrentarán en un partido bastante disparejo.

Ambas escuadras saltarán a la cancha "Chavín" Rivera, en punto de la 1:00 de la tarde, para protagonizar uno de los partidos más llamativos de la novena jornada. Por el momento, los obreros encabezan la competencia con 19 puntos que son producto de 6 juegos ganados, un empate y una derrota, mientras que los constructores aparecen en el fondo con apenas un punto luego de un empate y 5 derrotas.

Antes de esto, la cartelera dominical de la categoría Premier Plus iniciará a las 9:00 de la mañana en el campo de la Unidad Deportiva, donde la escuadra de Notaría Maldonado le hará los honores a Trailas Teca, mientras que una hora después, el Necaxa y Juventus Miravalle saltarán al terreno de juego de Estancias para disputar los 3 puntos.

Por otro lado, los Guerreros del Oriente recibirán la visita del Miravalle FC en la cancha de la colonia Veteranos en cotejo que dará inicio a las 11:00 de la mañana, mientras que a la misma hora, FC Jumar y Atlético Oriente medirán fuerzas en la cancha de la colonia Mezquital, poniéndole el cerrojo a la fecha 9 en la máxima categoría del balompié monclovense.