Diego Cocca y Atlas: calendario complicado para la Liguilla en 2026

GUADALAJARA, Jalisco 06-Apr-2026 .-Al Atlas le espera un complicado calendario en el cierre de torneo, en su aspiración por clasificar a la Liguilla.

Después de 13 jornadas, el equipo de Diego Cocca se mantiene dentro de la zona de clasificación, a pesar de la poca cosecha de puntos en las últimas jornadas.

Los Rojinegros se sitúan en la séptima posición de la tabla general con 18 puntos, tras 5 juegos ganados, 3 empates y 5 derrotas.

Atlas tiene más de un mes sin ganar. Su último triunfo fue el 4 de marzo, desde entonces, registra 2 descalabros y 2 igualadas.

Sin embargo, la combinación de resultados de otros equipos que pelean por clasificar a la Liguilla le ha permitido no salir de los primeros ocho lugares.

"Somos un equipo que está compitiendo, que se nos hace difícil todos los partidos, y sobre todo, los partidos de visitante, pero el equipo está compitiendo, está intentando, está creciendo y mejorando. Todavía estamos ahí en esos lugares de Liguilla que queremos seguir defendiendo", mencionó Diego Cocca.

"En estos momentos, venimos haciendo las cosas medianamente bien, estando en puestos de Liguilla y ahora lo tenemos que defender. Quedan estas últimas semanas para defender y dar el máximo, a ver si podemos cumplir con el objetivo", agregó el director técnico rojinegro.

Con 12 puntos en disputa, al Atlas le espera enfrentar al Monterrey, el sábado 11 de abril, en el Estadio Jalisco; el domingo 19 de abril visitará al Santos en el TSM Corona; el último partido de local en fase regular será el miércoles 22 de abril contra Tigres y cerrarán el sábado 25 de abril ante el América, de visita en el Estadio Banorte.

Salvo los Guerreros (9 puntos), -equipo sotanero de la Liga MX-, tanto Rayados (14 puntos), los felinos (17 puntos) y las Águilas (18 puntos), son rivales directos de los Rojinegros por los puestos de Liguilla.