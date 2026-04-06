Jesús Garza renueva contrato con Tigres hasta 2029

MONTERREY, NL 06-Apr-2026 .-En Tigres, además de pensar en el presente de la institución, no se deja de lado la planeación a futuro, por lo que el club felino anunció de manera oficial la renovación del canterano Jesús Garza.

Nacido en la Sultana del Norte y surgido de la cantera universitaria, el joven defensa de 25 años seguirá ligado al equipo de la U hasta el 2029, tras haber llegado a un nuevo acuerdo con el conjunto de San Nicolás.

A través de sus redes sociales, Tigres dio a conocer la renovación de Garza para las próximas tres temporadas.

"Lo que es de casa, se queda en casa. De la cantera al corazón de la U", fue la descripción posteada en unas fotografías del jugador en el Estadio Universitario.

Además, también se publicó un breve video de menos de un minuto de duración, en donde Chuy expresó su impresión de continuar vistiendo los colores de los felinos, así como lo que ha sido su paso en el fútbol mexicano.

"Un día increíble para mí, para mi familia, un sueño de haber debutado allá en Tijuana. Se me vinieron muchas cosas a la mente, muchos recuerdos, mucho trabajo, mucho sacrificio. Creo que un sueño, un sueño que cumplí, desde niño aficionado de este lindo club que siempre tuve y pues gracias a Dios lo logré.

"Con esta renovación, me siento muy feliz, muy agradecido con el club. Es un sueño, igual estar aquí, voy a dar lo mejor de mí, voy a esforzarme en cada partido y voy a entregar todo en la cancha. Soy Chuy Garza, nací tigre y mi historia continúa", fueron las declaraciones del jugador.