Monclova celebra un año de logros deportivos en 2025

Historias cargadas de emoción, hazañas que quedarán en la memoria, nuevos récords que marcaron época y tristes despedidas formaron parte del amplio panorama deportivo que se vivió en Monclova y la Región Centro a lo largo de este 2025 que hoy llega a su fin.
Cada competencia, triunfo y derrota quedó registrado como testimonio del esfuerzo, la disciplina y la pasión de atletas, entrenadores y directivos que impulsaron el deporte local.
La agenda deportiva fue intensa y variada, con un calendario repleto de actividades de alto nivel. Monclova se consolidó como un importante escenario al fungir como sede de múltiples campeonatos estatales y nacionales en distintas disciplinas, recibiendo a competidores de todo el país y reafirmando su relevancia dentro del ámbito deportivo.
De manera paralela, varios atletas locales pusieron en alto el nombre de la ciudad y la región al representar a Coahuila y a México en competencias de carácter nacional e internacional.
Acereros, junto a figuras como Sebastián García, Dafne Quintero, Ana Victoria Muñoz, Suseth Hernández y Marlon Macías, así como la Selección Mexicana Sub-15 de Béisbol, entre otros talentos emergentes y consolidados, escribieron páginas importantes en la historia deportiva local. Todos ellos son parte fundamental de este recuento anual del deporte en Monclova y la Región, presentado por Periódico La Voz, que resume un 2025 lleno de retos, logros y momentos que permanecerán en el recuerdo de la afición.
