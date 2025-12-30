Ulises Jiménez brilla en goleada de Insupla 4-1 sobre Burros FC

Ulises Jiménez apareció en la parte complementaria con una clara muestra de su contundencia y guió a la escuadra de Insupla a un triunfo por goleada de 4-1 sobre Burros FC, en duelo que libraron el fin de semana en la categoría Intermedia del balompié municipal.

Ambas escuadras protagonizaron un encuentro parejo durante los primeros 45 minutos, los cuales terminaron con el marcador igualado. Luis Reséndiz se encargó de estrenar el marcador con un tanto al 35´, mientras que Leonardo Torres respondió al 37´ para darle el gol del empate a los "mulos".

Ya en la segunda mitad, Insupla ejerció una superioridad absoluta y gestó un triunfo por holgada diferencia. Hugo de la Rosa anotó al 50´ para poner los cartones 2-1, mientras que Ulises Jiménez se despachó con un doblete, marcando al 53´ y 61´, para sentenciar el triunfo en la cancha de Estancias.

CHINAMECA RECETA GOLEADA. Aceros Monclova no tuvo la capacidad defensiva para hacerle frente al ataque del Deportivo Chinameca, y éste se adjudicó los 3 puntos al imponerse por ventaja de 4-0. Marco Armendáriz apareció con un gol tempranero al minuto 10 para darle ventaja al conjunto del sector Oriente, luego Héctor Valdez anotó al 39´ para ampliar la diferencia, Cristian Lazarín hizo el tercer tanto al 57´, mientras que Axel Díaz redondeó la cuenta con una anotación al 85%.