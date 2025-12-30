Emilio García recibe importantes reconocimientos en Coahuila

El fisicoconstructivista Emilio García Hernández calificó el 2025 como un año altamente positivo, marcado por importantes conquistas deportivas y reconocimientos personales, además de representar un sólido preámbulo rumbo a la celebración de sus 40 años de trayectoria competitiva.

El originario de Ocampo, pero monclovense por adopción, tuvo una intensa agenda a lo largo del año que hoy culmina, participando en un total de 15 competencias celebradas en distintas ciudades del país. Su esfuerzo y constancia se reflejaron en la obtención de 20 preseas, cifra que lo deja plenamente satisfecho y motivado para encarar nuevos retos.

"Fue un año de grandes logros y cumplimos metas que parecían imposibles. Tuve participación en eventos realizados en la Ciudad de México, Monterrey, Saltillo, Torreón, Piedras Negras, San Pedro y Parras de la Fuente, sumando un total de 15 competencias y 20 preseas acumuladas", expresó el reconocido atleta.

Además de sus éxitos en tarima, García Hernández recibió tres importantes reconocimientos por parte del Club Astros: uno por su trayectoria deportiva, otro por su labor como directivo y la distinción más significativa con su inducción al Salón de la Fama. "Una vez más logré demostrar que estoy vigente y doy gracias a Dios por estos momentos", señaló con orgullo.

De cara al futuro, el fisicoconstructivista adelantó que el 2026 será un año especial, ya que cumplirá cuatro décadas de trayectoria en esta disciplina, en la cual inició en 1986. A lo largo de ese camino se ha consolidado como un referente del fisicoconstructivismo en el estado de Coahuila.

Con la mirada puesta en nuevos desafíos, Emilio García Hernández ya prepara competencias y eventos especiales para celebrar sus 40 años en el deporte, convencido de que aún tiene mucho por aportar y demostrar sobre los escenarios.