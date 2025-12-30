Manchester United y Wolverhampton empatan en Old Trafford: un duelo intenso

Arrancó la decimonovena fecha de la Premier League. Manchester United y Wolverhampton Wanderers abrieron las hostilidades en Old Trafford, en una tarde cargada de mucho fútbol, donde finalmente se dividieron las unidades. El cotejo arrancaría algo entrecortado, en cuestión de dos minutos ya se habían señalado tres faltas, en un duelo que defendían con los dientes, con los locales buscando zona de competencias y la visita en busca de salir del sótano de la clasificación.

Al minuto 14 llegaría la primera llamada de atención para la visita, Benjamin Sesko sacaría un derechazo a pase de Patrick Dorgu, pero el esférico pasaría a un lado del palo derecho defendido por el portugués José Sa. Más tarde, Manuel Ugarte intentaría, pero sería pillado en fuera de juego. Finalmente, antes de cruzar la media hora de juego, un balón recuperado por la banda derecha por los locales fructificaría en el primer tanto de la noche, obra de Joshua Zirkzee, que en linderos del área grande definiría. Sin embargo, en la recta final de la primera parte, los Wolves tendrían no una, ni dos, sino hasta tres veces el llamado; Tulo Arokodare, Hugo Bueno y Mateus Mané simplemente no podían romper el cero de la puerta de Senne Lammens. Hasta que llegaría Ladislav Krejcí, en una segunda jugada tras el córner la peinada de la defensa, para meter un certero cabezazo cruzado a contrapié del guardameta y ante la turbulencia de hombres en el área chica se terminaría por encajar el empate. Con la paridad se terminarían los primeros 45 minutos y propina dictada por el silbante; para el complemento, Manchester United avisaría filo de los 50´ con un remate de Matheus Cunha que terminó por irse demasiado alto del arco. Los locales no dejarían de insistir y Diego Dalot tendría la suya con otro remate de cabeza que pasaba lejos del arco, previamente Benjamin Sesko intentaría la suya, pero simplemente la bocha no quería resguardarse, mientras los minutos pasaban. En el último suspiro, Dorgu anotaba, pero era anulado el gol.