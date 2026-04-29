Atlético de Madrid empata 1-1 con Arsenal en Semifinal de Champions

CIUDAD DE MÉXICO 29-Apr-2026.- El Atlético de Madrid no pudo aprovechar la localía y empató 1-1 con el Arsenal en la Ida de las Semifinales de la Champions League.

Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1 en el juego de ida de la Semifinal de la Champions League, gracias a un par de penales que requirieron la intervención del VAR.

Viktor Gyökeres le dio la ventaja a los Gunners al 44', con un disparo seco, cerca del poste derecho, tan potente que ni siquiera bastó que el portero Jan Oblak adivinara el disparo.

Al 56', Julián Álvarez hizo lo propio, también de penal, con un disparo en el que dejó estático a David Raya.

En ambas jugadas el árbitro recurrió al VAR, la primera por una falta de David Hancock sobre Gyökeres, y la segunda por una mano de Ben White a tiro de Marcos Llorente.

Un partido como dictaba el guion, con equipos ordenados, sin arriesgar demasiado, una Semifinal contrastante con la que ayer le dio el triunfo al PSG 5-4 sobre el Bayern Múnich.

Más allá de los penales, las mejores jugadas se produjeron en un tiro de Julián Álvarez apenas al 13', bien desviado por Raya, y en aquel tiro de Antoine Griezmann justo a la horquilla, al 63'. La gente en el Estadio Metropolitano también se entusiasmó cuando la "Araña" Álvarez por poco marca un gol olímpico.

El VAR salvó al "Cholo" Diego Simeone y compañía luego de que gracias a ello se invalidara el penal que el árbitro había marcado a favor del Arsenal, por una presunta falta de Hancock sobre Eberechi Eze. El juego de vuelta se celebrará el martes a las 13:00 horas en casa de los Gunners.

Mikel Arteta, DT del Arsenal, lamentó haber empatado 1-1 con el Atlético de Madrid, pero consideró que está en manos de su equipo llegar a la Final.

"No conseguimos el resultado que queríamos y la forma en que habíamos planteado el partido. Queríamos ganarlo, pero al menos está en nuestras manos, delante de nuestra gente, estar en la final", dijo Arteta.

El técnico español elogió el comportamiento de su equipo, ya que aseguró que ha visto a algunos de los mejores equipos del mundo ir y encajar tres y cuatro goles.

Arteta se quejó amargamente de un penal, pitado inicialmente a favor de su equipo, pero anulado tras la revisión en el VAR.

"Estoy que echo humo por cómo se anula el penalti sobre (Eberechi) Eze, por la manera en como ocurrió cuando no es un error claro y manifiesto. Eso cambia cambia el curso del partido y, a este nivel, lo siento, pero esto no puede pasar", se quejó el técnico del Arsenal.

"Ahora, a jugarnos todo en Londres, a prepararnos, nos jugamos la vida ahora con el Fulham el sábado para ganar la Premier y después de eso ya nos empezaremos a preparar para la segunda parte de la semifinal", concluyó Arteta.

Simeone se muestra optimista

El argentino Diego Simeone se mostró entusiasmado con la perspectiva de la Vuelta.

"Tenemos un desafío fantástico por delante, que me ilusiona, me entusiasma el lindo desafío de Londres. ¿Qué más lindo hay?", dijo el estratega.

El "Cholo" aplaudió sobre todo a sus jugadores por reaccionar y conseguir un empate que deja todo abierto en la serie.

"Este equipo no baja los brazos, siempre pelea y se pone de pie ante la adversidad. Perdíamos 1-0 y en el segundo tiempo encontramos la fuerza. Tenemos ahí corriendo a Koke y Antoine (Griezmann), con la edad que tienen (34 y 35 años, respectivamente)", se enorgulleció el sudamericano.

Pensando en la vuelta, Simeone espera un partido de máxima exigencia, en el que su equipo deberá elevar el rendimiento defensivo y donde espera aprovechar la presión que ellos tienen de ganar la Champions y también la Premier League.

Los argentinos Julián Álvarez y Giuliano Simeone acabaron este miércoles con problemas físicos, pero su técnico confía en contar con todos sus hombres para el partido del próximo martes en Londres.

"Conociéndoles, el martes estarán todos seguro", respondió con una sonrisa.

Pero ante todo, Simeone quiso dedicar palabras calurosas a sus aficionados.

"Vivir esto es ya increíble y maravilloso. Es un regalo a nuestra gente estar en las semifinales", señaló.

"De hoy me quedo sobre todo con lo vivido antes del partido, con todo la gente recibiéndonos así, después de venir de perder una final (ante la Real Sociedad en la Copa del Rey). Son increíbles", dijo sobre la hinchada rojiblanca.