Atlético Español avanza a cuartos de final en la Liga Mayor de Fútbol

Tras 7 jornadas disputadas, concluyó la primera ronda del Torneo de Copa 2026 de la Liga Mayor de Fútbol y los equipos que protagonizarán los cuartos de final quedaron definidos.

Con una combinación de ataque efectivo y una zaga eficiente, el Atlético Español finalizó la fase regular como líder del certamen con 21 unidades, tras 5 juegos ganados y 2 empatados, y se puso la etiqueta de favorito para quedarse con la copa.

Detrás de los toros, los Amigos de Garín ocuparon la segunda posición de la tabla con 13 unidades, seguido por Real San Francisco con 12, Cruz Azul de San Buena con 11 puntos, después el Palmeiras sumó 9, Ferretera Villarreal con 8, Deportivo Pegasso con 3 y SIMAS con 1.

De esta manera, el próximo sábado dará inicio la fase de eliminación directa del certamen copero con el duelo entre Atlético Español y SIMAS, el cual se disputará a las 4:00 de la tarde en la cancha de la Secundaria 1.

Posteriormente, el Real San Francisco recibirá la visita del conjunto de Ferretera Villarreal en el campo 2 de la Secundaria 1, a las 5:30 de la tarde, mientras que en el campo de la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda de la colonia La Sierrita, los Amigos de Garín le harán los honores al Deportivo Pegasso.

Por su parte, el Cruz Azul consiguió su pase directo a la etapa semifinal debido a que su rival, el Palmeiras, perdió por forfit su partido de la última jornada, por lo cual fue descalificado.