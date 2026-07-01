Cefor Pony Alvarado avanza a la final de la Copa Xochipilli tras vencer a Rayados 15

El Cefor Pony Alvarado mostró temple y precisión desde el manchón penal y derrotó 4-2 a Rayados '15 en una dramática serie, para sellar su boleto a la gran final en la categoría Juvenil "A" de la Copa Xochipilli de Fútbol.

Escarlatas y albiazules protagonizaron un auténtico duelo de ida y vuelta, disputado con intensidad en cada sector de la cancha. Ambos hicieron el máximo esfuerzo y, tras 50 minutos de batalla, el marcador terminó igualado 1-1, obligando a definir al finalista desde los once pasos.

Herson Jiménez adelantó al conjunto dirigido por Alberto "El Pony" Alvarado, pero Rayados '15 respondió oportunamente con un tanto de Mateo Rodríguez, quien emparejó los cartones y mantuvo con vida a La Pandilla. Con el silbatazo final del árbitro Jorge Ontiveros, el desenlace quedó reservado para la tanda de penaltis.

En dicha instancia se impuso la contundencia del Cefor "Pony" Alvarado. Los escarlatas fueron implacables al convertir cuatro de sus disparos, mientras que Rayados apenas acertó dos, dejando escapar el boleto a la final. De forma justa, el cuadro dirigido por "El Pony" terminó imponiendo condiciones y se instaló en el duelo por el campeonato.