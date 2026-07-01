Astros y Lobos comparten liderato en Liga de Béisbol 60 Años y Más

Además de compartir el liderato final de la competencia, Astros y Lobos también acapararon los reflectores al repartirse las distinciones individuales en la Liga de Béisbol de 60 Años y Más.

Tras bajar el telón de la fase regular, ambas novenas impusieron condiciones al colocar a varios de sus peloteros como líderes en los principales departamentos de bateo y pitcheo, dejando en claro su dominio y ratificando que fueron las escuadras que marcaron el ritmo del circuito de veteranos de principio a fin.

Por un lado, los Astros se quedaron con el liderato en 3 departamentos ofensivos. Celestino Zapata promedió un estratosférico porcentaje de .829 en 35 turnos para proclamarse "champion bat", además de conectar 14 dobletes para liderar ese rubro. Por su parte, Juventino Interial registró 24 sencillos para colocarse al frente en ese departamento.

A su vez, la gran campaña de Lobos fue soportada en buena medida por el gran nivel de Armando Gallegos en el montículo. El lanzador estelar de la manada terminó con marca perfecta de 7-0 para figurar como campeón pitcher, mientras que su coequipero Alberto Hernández, lideró en triples con 8.

Finalmente, la lista de líderes fue completada por Gerardo Abrego, cañonero del XX de Estancias, quien registró 4 cuadrangulares en fase regular para ganarse el título de "rey del jonrón".