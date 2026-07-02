Katia Itzel tendrá participación en el Argentina vs Cabo Verde del Mundial 2026

La FIFA confirmó la designación del cuerpo arbitral para el encuentro entre Argentina y Cabo Verde, correspondiente a los 16vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde habrá representación mexicana con la participación de Katia Itzel y Sandra Ramírez.

El compromiso se disputará el viernes 3 de julio a las 16:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, en el Estadio Miami. Para este partido, Katia Itzel desempeñará la función de cuarta oficial, mientras que Sandra Ramírez fue designada como reserva de los asistentes.

Detalles confirmados

La responsabilidad como árbitro central recaerá en el canadiense Drew Fischer, quien estará acompañado por sus compatriotas Micheal Barwegen y Lyes Arfa como asistentes.

La selección de Argentina, dirigida por Lionel Scaloni y encabezada por Lionel Messi, afrontará este compromiso con el objetivo de avanzar a los octavos de final, en un torneo donde busca defender el título conquistado en Qatar 2022.

Hasta el cierre de la Fase de Grupos, Messi se mantiene como el máximo goleador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con seis anotaciones. Además, la Albiceleste avanzó con paso perfecto tras imponerse a Argelia, Austria y Jordania.

Impacto en la comunidad

El equipo que resulte vencedor entre Argentina y Cabo Verde enfrentará en los octavos de final al ganador de la serie entre Australia y Egipto.