Pimsa se impone a Atlético Monclova: 3-2 en emocionante partido

En el partido estelar de la jornada en la categoría Primera, el equipo de Pimsa se agenció 3 valiosas unidades después de vencer a la juvenil escuadra del Atlético Monclova por la mínima diferencia de 3 goles a 2.

La experiencia terminó por imponerse ante la juventud, ya que Pimsa contó con un par de anotaciones de Luis Cossío y un tanto de José Cruz para labrar la ventaja definitiva, tras una reñida disputa en la cancha de La Pasión Sportcomplex.

Por su parte, el aguerrido Atlético hizo el esfuerzo, pero apenas le alcanzó para recortar la diferencia en los cartones con goles de Alfonso Hernández y José Gaytán.

La escuadra de Seguridad Pública sumó un punto más a su cuenta en la categoría Botanera Libre tras sellar un empate a 4 goles con el combinado de Pimsa, en uno de los partidos más llamativos de la jornada.

Luis Rodríguez y Luis Reséndiz contribuyeron con un tanto mientras que William Martínez firmó un par de dianas para la causa de los Policías, a la vez que Pimsa soportó el empate con una lúcida actuación de Rolando Ozuna, quien se despachó con un hat-trick, mientras que Ervey Rodríguez lo secundó con un tanto.