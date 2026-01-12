Claudia Sheinbaum abanderó a atletas mexicanos para Juegos Olímpicos: Milán Cortina 2026

México ya tiene a sus representantes confirmados para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026. En una ceremonia protocolaria realizada en Palacio Nacional, cuatro atletas que portarán los colores nacionales recibieron el abanderamiento oficial por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como despedida rumbo a la justa invernal.

Aunque los deportes de invierno no son una disciplina común en el país, México contará con plazas aseguradas y atletas clasificados en distintas pruebas. De acuerdo con información de Olimpismo Mexicano y del sitio oficial de Olympics, el país tiene una plaza ya confirmada y cinco en total consideradas dentro de las posibilidades, con cuatro deportistas clasificados hasta el momento.

Las plazas mexicanas se distribuyen de la siguiente manera: una en patinaje artístico, dos en esquí alpino y dos en esquí de fondo o cross country. En este último caso, una de las plazas aún se definirá el 18 de enero, cuando se determine si será ocupada por Lasse Gaxiola o Alessandro Cantele.

Los atletas que actualmente ocuparán esas plazas son Donovan Carrillo en patinaje artístico; Allan Corona y Regina Martínez en esquí de fondo; y Sarah Schleper en esquí alpino. Todos ellos acudieron a la conferencia matutina del lunes 12 de enero, donde recibieron la bandera nacional como símbolo de representación del país en la competencia olímpica.

Donovan Carrillo se convirtió en el primer mexicano oficialmente clasificado a Milán Cortina 2026 tras obtener su pase en septiembre, al finalizar en tercer lugar del Campeonato Mundial realizado en Beijing. Con esta clasificación, será el segundo mexicano en participar en dos ediciones distintas de Juegos Olímpicos de Invierno, logro que anteriormente consiguió Ricardo Olavarrieta en 1988 y 1992. Además, Carrillo sería el único atleta latino en su competencia.

En esquí de fondo, Allan Corona y Regina Martínez lograron los resultados necesarios para que México obtuviera dos plazas, aunque aún estaba pendiente confirmar que ambos cumplían con los criterios de selección establecidos por la Federación Internacional de Esquí. Dichos requisitos ya fueron cubiertos, y la confirmación oficial de las plazas se conocerá el 18 de enero de 2026.

Corona, originario de Tijuana, emigró a Noruega, donde aprendió a esquiar y desarrolló su carrera deportiva. Él mismo cubre gran parte de los gastos de entrenamiento y competencia. Por su parte, Regina Martínez aprendió esquí mientras estudiaba Medicina en la Universidad de Minnesota, combinando su preparación académica y profesional con su vida deportiva, ya que trabaja en el área de Urgencias.

En esquí alpino, México tiene asegurada una plaza femenina, la cual será ocupada por Sarah Schleper. Aunque nació en Estados Unidos, representa a México y esta será su séptima participación en unos Juegos Olímpicos de Invierno, convirtiéndose en la primera mujer en lograrlo dentro de su disciplina. En sus primeras participaciones compitió por Estados Unidos, pero en sus dos apariciones más recientes lo ha hecho bajo la bandera mexicana.

La posibilidad de que la plaza masculina en esquí alpino sea ocupada por Lasse Gaxiola, hijo de Schleper y de 17 años de edad, aún está en disputa, ya que es uno de los dos atletas que cumplen con los criterios para clasificar.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 se celebrarán del 6 al 22 de febrero de 2026. En México, las competencias podrán seguirse a través de Televisa, empresa que cuenta con los derechos de transmisión olímpica hasta el año 2032.