Xabi Alonso destituido como director técnico del Real Madrid

El Real Madrid confirmó la destitución de Xabi Alonso como director técnico del primer equipo después de la derrota en la Supercopa de España. La decisión llega tras un semestre marcado por el rendimiento irregular del conjunto merengue, situación que llevó a la directiva a poner fin a su etapa en el banquillo.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, el club informó que la salida de Alonso se produjo de mutuo acuerdo. En el mensaje, la institución destacó la figura del exentrenador como una de las leyendas del Real Madrid y subrayó que siempre representó los valores del club, reiterando el respeto y la admiración del madridismo hacia su trayectoria.

¿Cómo ocurrió la destitución de Xabi Alonso?

De manera simultánea, el Real Madrid anunció a Álvaro Arbeloa como nuevo técnico del primer equipo. El exdefensa asumirá el cargo de inmediato y debutará en el banquillo este miércoles, cuando el conjunto blanco enfrente al Albacete en la Copa del Rey.

Arbeloa mantiene un vínculo profundo con la entidad. Como futbolista, defendió la camiseta madridista durante siete años, entre 2009 y 2016, periodo en el que disputó 238 partidos oficiales y conquistó ocho títulos, entre ellos dos Champions League. Tras su retiro, inició su carrera como entrenador dentro de la estructura del club, dirigiendo distintas categorías de la cantera.

Desde 2020, Arbeloa ha trabajado en fuerzas básicas del Real Madrid. Fue campeón de Liga con el Infantil A en la temporada 2020-2021, dirigió al Cadete A en la 2021-2022 y estuvo al frente del Juvenil A entre 2022 y 2025. En esa etapa logró un triplete en la temporada 2022-2023 y otro título de Liga en la campaña 2024-2025. Desde junio de 2025, se desempeñaba como entrenador del Castilla, antes de recibir esta oportunidad en Primera División.

Balance de Xabi Alonso en el Real Madrid

Xabi Alonso se despide del club tras apenas siete meses al frente del equipo, luego de haber firmado contrato hasta 2028 tras su exitoso paso por el Bayer Leverkusen. Su salida se concreta después de caer 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa y con el Real Madrid situado a cuatro puntos del liderato en LaLiga.

Balance de Xabi Alonso en el Real Madrid:

Victorias: 24

Empates: 4

Derrotas: 6