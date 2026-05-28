Independiente de Monclova se afianza en la tabla tras golear 6-0 a Tigres

Cuatro latigazos de Eduardo Tovar Pérez bastaron para domar a los Tigres y perfilar al Independiente de Monclova a un triunfo por goleada de 6-0, en partido de la jornada 14 que disputaron el miércoles por la tarde sobre el campo de la colonia 21 de Marzo.

Tovar saltó al terreno de juego con la mira puesta sobre la portería, y mostró su efectividad con 4 goles que soportaron la ventaja independentista. El ariete del dorsal "16" abrió su cuenta con un tanto al minuto 20, después anotó al ´30, ´72 y ´80, para confirmarse como el MVP del encuentro.

Por su parte, Juan José Lucio contribuyó con anotaciones a los minutos 18 y 38 para reforzar la goleada del Independiente, equipo que se afianzó en el tercer puesto de la tabla con 27 unidades, mientras que los felinos se estancaron con 10 puntos, dentro de la categoría 55 años y más.

En el encuentro, Eduardo Tovar Pérez demostró su capacidad goleadora, anotando 4 veces y llevando a su equipo a una victoria contundente. La primera anotación llegó al minuto 20, seguida de un segundo gol al minuto 30, y luego selló su actuación con dos goles más en los minutos 72 y 80.

En el clásico del sector Sur de la ciudad, la oncena de la Colonia Obrera registró su séptimo triunfo de la campaña al imponerse ante el Deportivo Tecolotes por la mínima diferencia de 4-3, en la cancha "Chavín" Rivera. Carlos Macías firmó un doblete, mientras que Alfredo Quintanilla y Guillermo Molina lo secundaron con un tanto para gestar la ventaja de los obreros; por su parte, los Tecos contaron con 2 anotaciones de Gerardo Jiménez y un gol de Juan Garza para recortar la diferencia. Con el triunfo, la Obrera llegó a 21 unidades y se metió en zona de liguilla, mientras que los emplumados se quedaron en la penúltima posición con 7 puntos.