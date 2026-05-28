Demons vence a Fénix en emocionante tercer set: Liga de Voleibol Rangelitos

En un reñido y emocionante tercer set, el equipo de Demons terminó imponiéndose con parciales de 20-18 ante Fénix para agenciarse una valiosa victoria en la octava jornada de la Liga de Voleibol Rangelitos.

Los endemoniados y las "aves de fuego" protagonizaron una intensa contienda sobre la cancha del gimnasio Municipal "Milo" Martínez, donde pelearon punto por punto y exhibieron un buen nivel de remate y bloqueo.

Al final, los parciales de 25-23, 16-25 y 20-18 validaron una merecida victoria para la escuadra endemoniada, la cual sigue perfilándose hacia los playoffs dentro de la categoría Mixta.

En otro encuentro correspondiente a la fecha 8 del calendario regular, el conjunto Incógnito mostró contundencia y buen manejo del balón para superar en sets corridos a Ajolotes con parciales de 25-18 y 25-15.

Por su parte, Sakuras también salió avante en una cerrada batalla frente a Bulls. El cuadro de Sakuras dominó el primer set 25-15, pero los toros respondieron en el segundo con parciales de 25-23 para nivelar el cotejo, mientras que en el episodio definitivo, los cerezos llegaron con mejor ritmo y sellaron una dramática victoria con parciales de 20-18.