Contactanos

Score

Demons vence a Fénix en emocionante tercer set: Liga de Voleibol Rangelitos

El equipo de Demons se llevó una victoria crucial en la octava jornada de la Liga de Voleibol Rangelitos, destacando su desempeño en el tercer set.

Edson Rojas
Por Edson Rojas - 28 mayo, 2026 - 08:10 p.m.
Desliza para ver la galeria de fotos
  • Demons vence a Fénix en emocionante tercer set: Liga de Voleibol Rangelitos

    Incógnito venció con claridad a Ajolotes, sellando cartones de 25-18 y 25-15.

  • Demons vence a Fénix en emocionante tercer set: Liga de Voleibol Rangelitos

En un reñido y emocionante tercer set, el equipo de Demons terminó imponiéndose con parciales de 20-18 ante Fénix para agenciarse una valiosa victoria en la octava jornada de la Liga de Voleibol Rangelitos.

Los endemoniados y las "aves de fuego" protagonizaron una intensa contienda sobre la cancha del gimnasio Municipal "Milo" Martínez, donde pelearon punto por punto y exhibieron un buen nivel de remate y bloqueo.

Al final, los parciales de 25-23, 16-25 y 20-18 validaron una merecida victoria para la escuadra endemoniada, la cual sigue perfilándose hacia los playoffs dentro de la categoría Mixta.

 

En otro encuentro correspondiente a la fecha 8 del calendario regular, el conjunto Incógnito mostró contundencia y buen manejo del balón para superar en sets corridos a Ajolotes con parciales de 25-18 y 25-15.

Por su parte, Sakuras también salió avante en una cerrada batalla frente a Bulls. El cuadro de Sakuras dominó el primer set 25-15, pero los toros respondieron en el segundo con parciales de 25-23 para nivelar el cotejo, mientras que en el episodio definitivo, los cerezos llegaron con mejor ritmo y sellaron una dramática victoria con parciales de 20-18.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados