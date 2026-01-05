Aaron Rodgers guía a Pittsburgh Steelers a la victoria sobre Baltimore Ravens

En un final de tintes épicos, los Pittsburgh Steelers se coronaron campeones de la AFC Norte al vencer 26-24 a los Baltimore Ravens este domingo. La victoria no solo les otorgó su primer título divisional en cinco años, sino que también selló su boleto a la postemporada, dejando a su acérrimo rival fuera de los playoffs en la última jugada del partido.

El encuentro se definió cuando el pateador novato de los Ravens, Tyler Loop, falló un intento de gol de campo de 44 yardas mientras el reloj llegaba a ceros. El ovoide se desvió hacia la derecha de los postes, desatando la euforia en el Acrisure Stadium y el colapso de un equipo de Baltimore que comenzó la temporada con aspiraciones de Super Bowl.

Remontada liderada por Aaron Rodgers

A sus 42 años, Aaron Rodgers demostró por qué Pittsburgh apostó por su veteranía. El mariscal de campo lanzó para 294 yardas (máximo de la temporada), incluyendo un pase de anotación de 26 yardas a Calvin Austin III con apenas 55 segundos por jugar para poner a los Steelers al frente.

El último cuarto fue un intercambio de golpes digno de una de las rivalidades más intensas de la NFL:

Lamar Jackson conectó con Zay Flowers en una escapada de 64 yardas para poner a Baltimore arriba 24-20 con poco más de dos minutos en el reloj.

Pittsburgh respondió con una serie ofensiva de 75 yardas que culminó con el touchdown de Austin.

En un momento de tensión extra, el pateador de los Steelers, Chris Boswell, falló su primer punto extra de la campaña tras 40 aciertos consecutivos, dejando la puerta abierta para que un gol de campo de los Ravens les diera el triunfo.

Estadísticas clave del encuentro

A pesar de la derrota, los Ravens contaron con una actuación destacada de Derrick Henry, quien corrió para 126 yardas y se convirtió en el noveno jugador en la historia de la NFL en superar las 13,000 yardas terrestres. Por su parte, Lamar Jackson terminó con 238 yardas y tres pases de anotación, pero la intercepción sufrida ante T.J. Watt en el tercer cuarto resultó costosa para el desenlace.

El camino a los Playoffs

Con este resultado, los Steelers (10-7) aseguran la cuarta siembra de la Conferencia Americana y recibirán a los Houston Texans el próximo lunes 12 de enero en la Ronda de Comodines. La victoria también permitió al coach Mike Tomlin alcanzar los 193 triunfos en temporada regular, igualando el récord de la franquicia que ostenta el legendario Chuck Noll.