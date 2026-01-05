NFL anuncia Ronda de Comodines 2026: partidos y fechas

La NFL anunció oficialmente el calendario para la Ronda de Comodines 2026, que se llevará a cabo del sábado 10 al lunes 12 de enero. Tras una electrizante Semana 18 que definió los últimos boletos y títulos divisionales, 12 equipos buscarán avanzar a la Ronda Divisional, mientras que los Denver Broncos (AFC) y los Seattle Seahawks (NFC) disfrutarán de una semana de descanso tras asegurar los primeros sembrados de sus respectivas conferencias.

Calendario de partidos

La actividad comenzará el sábado con una doble cartelera de la Conferencia Nacional, destacando el "Clásico del Norte" entre los Packers y los Bears en horario estelar.

Sábado 10 ene. (4) Carolina Panthers vs. (5) LA Rams 15:30 FOX / FOX One

Sábado 10 ene. (2) Chicago Bears vs. (7) Green Bay Packers 19:00 Prime Video

Domingo 11 ene. (3) Jacksonville Jaguars vs. (6) Buffalo Bills 12:00 CBS / Paramount+

Domingo 11 ene. (3) Philadelphia Eagles vs. (6) San Francisco 49ers 15:30 FOX / FOX One

Domingo 11 ene. (2) New England Patriots vs. (7) LA Chargers 19:00 NBC / Peacock

Lunes 12 ene. (4) Pittsburgh Steelers vs. (5) Houston Texans 19:00 ESPN / ABC / Disney+

Historias destacadas

La clasificación de los Pittsburgh Steelers como campeones de la AFC Norte tras vencer a los Ravens en la última jornada ha sido una de las historias más destacadas. Por otro lado, los Carolina Panthers lograron colarse como campeones del Sur de la NFC pese a su récord de 8-9, lo que les otorga el derecho de recibir en casa a unos LA Rams que llegan con una racha de 12 victorias.

En la AFC, el regreso de la postemporada al Gillette Stadium marca el primer partido de playoffs en casa para los New England Patriots en seis años, enfrentando a un equipo de los Chargers que entró como el séptimo sembrado a pesar de su marca ganadora de 11-6.

El camino al Super Bowl LX

Los ganadores de esta fase avanzarán a la Ronda Divisional (17 y 18 de enero), donde los Broncos y Seahawks ya esperan rivales. La postemporada culminará con el Super Bowl LX, programado para el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.