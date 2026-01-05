¿Puede la FIFA castigar a Estados Unidos tras su acción en Venezuela?

La madrugada del 3 de enero de 2025 estuvo marcada por un hecho de alto impacto internacional, luego de que el gobierno de Estados Unidos realizara una intervención en Venezuela que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro. A partir de este suceso, surgieron cuestionamientos sobre si dicha acción podría traer consecuencias en el ámbito deportivo, particularmente desde la FIFA.

¿Qué pasará con el Mundial 2026?

La inquietud principal gira en torno al Mundial de 2026, torneo que tendrá a Estados Unidos como sede principal y en cuyo territorio se disputará la mayoría de los partidos, incluida la final. Las tensiones políticas con Venezuela han encendido el debate sobre una posible afectación en la relación entre la FIFA y el país anfitrión.

Aunque los Estatutos de la FIFA no contemplan una sanción directa por decisiones políticas internas o externas de los Estados, sí existen antecedentes vinculados a conflictos de carácter político y militar. Un ejemplo claro fue la sanción impuesta a Rusia tras la invasión a Ucrania en febrero de 2022.

Posibles sanciones de la FIFA

La FIFA establece que es un organismo neutral en asuntos políticos y religiosos, y prohíbe cualquier tipo de discriminación basada en factores como nacionalidad, raza, religión o posicionamiento político. Estas normas contemplan sanciones que pueden ir desde la suspensión hasta la expulsión de federaciones miembros, siempre que se considere que se han vulnerado los principios del organismo.

En situaciones excepcionales, el Congreso de la FIFA tiene la facultad de decidir sobre la suspensión o expulsión de federaciones, tal como ocurrió con Rusia, cuyos equipos fueron excluidos de todas las competiciones internacionales. En ese caso, la decisión se fundamentó en que la invasión contradecía los valores promovidos por la FIFA, además de la fuerte presión social existente.

La situación actual

En el escenario actual, la intervención de Estados Unidos en Venezuela no implica, por ahora, una sanción automática por parte de la FIFA. Por lo tanto, su condición como sede central del Mundial 2026 no se encuentra en riesgo inmediato. No obstante, si el conflicto llegara a escalar a un nivel más grave, el Consejo de la FIFA podría reunirse para evaluar posibles medidas.