Monclova será sede del Abierto de Arquería 2024: 350 mil pesos en premios

Por segundo año consecutivo, Monclova será sede del Abierto de Arquería Dafne Quintero, un evento que reunirá a los mejores exponentes del país y que repartirá una bolsa garantizada de 350 mil pesos en premios, además de servir para la toma de marcas rumbo a la Olimpiada Nacional 2026 y los selectivos de Archery México.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez dio a conocer este fin de semana la convocatoria para el certamen organizado por el Gobierno del Estado y el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, en coordinación con el Ayuntamiento de Monclova.

La justa, que a manera de homenaje lleva el nombre de la destacada arquera monclovense Dafne Quintero García, se llevará a cabo del 22 al 25 de enero en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, recinto que nuevamente abrirá sus puertas para recibir a atletas, entrenadores y delegaciones de distintos estados del país.

La competencia estará dividida en las categorías Abierta, Sub-21, Sub-18, Sub-16 y Sub-14, en las modalidades de arco Recurvo y Compuesto, tanto en la rama Varonil como en Femenil.

El año pasado, Monclova albergó la primera edición del magno evento, contando con el aval de World Archery México. En aquella ocasión, la justa registró la participación de 226 arqueros, cifra que confirmó el interés y la relevancia del evento dentro del calendario nacional.

Dicha edición tuvo un cierre emotivo, ya que la propia Dafne Quintero se proclamó campeona de su categoría tras imponerse en una reñida final a la jalisciense Mariana Bernal, resultado que dio un toque especial al torneo que lleva su nombre y que ahora se consolida como una de las competencias más importantes del país.