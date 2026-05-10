Barreteros de Barroterán se enfrentan a Halcones del CEUC en Coahuila

El bicampeón de la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila, los Barreteros de Barroterán, visitarán hoy el Parque Infantil para medirse ante los Halcones en una de las series más atractivas dentro de la tercera serie de la Temporada 2026.

En punto de las 10:30 de la mañana, el ampáyer gritará el playball para dar inicio a una doble cartelera por el liderato del standing. Tanto la novena universitaria como los Barreteros llegan al compromiso con una marca de 3 juegos ganados y 1 perdido, con promedio de .750, compartiendo la primera posición junto a los Agricultores de Morelos.

La jornada anterior, los Halcones del CEUC ganaron su primera serie al barrer a domicilio a los Indios de Múzquiz, mientras que los Barreteros dividieron honores con Bravos de Sabinas.

En otro frente, los Bravos de San Dieguito recibirán en Ramos Arizpe a los Irritilas de San Pedro, mientras que Tuzos de Palaú e Indios protagonizarán el clásico de Múzquiz. Por otro lado, en los Cinco Manantiales, la novena de Agricultores buscará mantenerse en la pelea por el liderato, al enfrentar en doble juego a los Bravos de Sabinas, cerrando la cartelera de la tercera fecha del calendario regular.