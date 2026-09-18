Bayern Múnich golea 7-0 a Union Berlín: Harry Kane marca récord

Bayern Múnich infligió este viernes un 7-0 al Union Berlín en el Allianz Arena, en la 4.ª fecha de la Bundesliga, con un doblete de Harry Kane que selló un récord goleador en Alemania.

Con 10 puntos en el casillero después de cuatro fechas, los hombres de Vincent Kompany meten presión a Friburgo y Dortmund, los dos únicos equipos de la Bundesliga que han ganado sus tres primeros partidos y que se desplazarán el sábado a Frankfurt y Stuttgart, respectivamente.

Tras el gol inicial de Jamal Musiala (18'), Harry Kane transformó un penal provocado por Michael Olise (39'). El inglés anotó así su centésimo tanto en la Bundesliga en 98 partidos, un nuevo récord para el campeonato alemán.

Dieter Müller ostentaba el récord anterior. El legendario exdelantero del FC Colonia necesitó 129 partidos para llegar a los 100 goles en la Bundesliga a principios de la década de 1970.

Es el último récord que el capitán de Inglaterra ha destrozado durante su estancia en Múnich, después de haberse convertido ya en el jugador del Bayern que más rápido alcanzó los 75, 100 y 150 goles entre todas las competiciones.

El doblete de Kane significa que ahora suma 156 goles en 156 partidos con el Bayern entre competiciones nacionales e internacionales, una estadística sin parangón.

"Estoy muy orgulloso de alcanzar los 101 goles en la Bundesliga. En el poco tiempo que llevo aquí, he disfrutado cada segundo. Cuando juego con estos futbolistas —Michael (Olise), Luis (Díaz) y Jamal (Musiala)— voy a tener ocasiones", aseguró Harry Kane.

La otra estrella del partido fue el internacional francés Michael Olise, autor de tres dianas. Olise confirma su inicio de temporada a un ritmo desenfrenado, con ya ocho goles y tres asistencias en siete partidos entre todas las competiciones.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, dio entrada a Ismael Saibari poco después de la hora de juego, en el lugar del colombiano Luis Díaz, y, en apenas siete minutos, el marroquí marcó su primer gol con el club. Davies, de nuevo asistiendo, encontró a la estrella marroquí, que se deshizo de su marcador y fusiló el quinto del Bayern.

Tras el largo parón internacional de finales de septiembre y principios de octubre, el Bayern visitará al vecino Augsburgo, con un desplazamiento a Noruega, a Stavanger, para enfrentarse allí al Viking en Champions League.