Silvana Flores se une a Como 1907 tras dejar Pumas

Silvana Flores está cerca de definir su futuro después de quedar fuera del Apertura 2026 de la Liga BBVA Femenil. La mediocampista mexicana apunta nuevamente al futbol europeo después de la experiencia que ha adquirido.

La jugadora terminó su etapa con Pumas antes del comienzo del torneo. El club universitario hizo oficial su salida el 28 de junio, después de un año en el equipo, por lo que Flores quedó como agente libre para buscar una nueva alternativa para su carrera.

Tras su salida de Pumas, todo apuntaba a que Silvana tendría una segunda etapa con Rayadas. Su padre y representante, Rubén Flores, adelantó el posible movimiento desde junio y, posteriormente, la futbolista comenzó a entrenar con el conjunto regiomontano; sin embargo, el acuerdo no llegó a concretarse, por lo que quedó fuera de la temporada.

El nuevo destino de la mediocampista será el Como 1907, club que disputará la Serie A Femenina durante la temporada 2026-27. La institución italiana ocupará el lugar del Genoa después de conseguir el ascenso a la máxima categoría.

De acuerdo con un reporte publicado por Omar Zeron, Flores tiene previsto firmar un contrato de tres años con el conjunto italiano. La operación debe formalizarse, por lo que su llegada se mantiene a la espera del anuncio correspondiente.

De concretarse, Flores se convertirá en la segunda mexicana en disputar la Serie A Femenina, después de Estefanía Fuentes, que jugó en el Sassuolo en 2020.

El regreso al Viejo Continente no será algo nuevo para la mediocampista. Flores se formó en las academias del Arsenal y Chelsea, comenzó su carrera profesional en Inglaterra con el Reading, donde debutó en 2021, y posteriormente pasó por el Tottenham Hotspur y el Ipswich Town.

Su experiencia en México comenzó con Rayadas en 2022 y consiguió el campeonato en la Clausura 2024. Después pasó por Mazatlán y Pachuca antes de incorporarse a Pumas en 2025.

A nivel internacional, Flores eligió representar a México y formó parte del equipo que consiguió el subcampeonato en el Mundial Sub-17 de Uruguay 2018; también participó en procesos de la Sub-20 y debutó con la Selección Mexicana mayor en 2021 ante Costa Rica.

Ahora, Silvana Flores tiene encaminado su regreso a Europa después de quedarse sin participación en el Apertura 2026. El Como 1907 aparece como la siguiente parada de una carrera que volverá a desarrollarse fuera de México.