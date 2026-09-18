Cabo Verde convoca a Vozinha para el Campeonato Africano de Naciones

Josimar Dias, mejor conocido como Vozinha, fue convocado nuevamente por la selección de Cabo Verde para representar a su país en los próximos juegos del Campeonato Africano de Naciones.

Pese a que varios países anunciaron convocatorias renovadas, con jugadores que no superan los 30 años de edad, como el caso de México y Estados Unidos, el nuevo seleccionador de Cabo Verde, Humberto Bettencourt, anunció su primer llamado luego de su participación en el pasado Mundial.

La popularidad de Vozinha en la pasada Copa del Mundo comenzó cuando el representativo de Cabo Verde se enfrentó a la selección de España en su primer compromiso y logró sacarle el 0-0, gracias a vistosas y precisas atajadas del veterano portero.

De hecho, mientras Vozinha disputaba su primer Mundial, el jugador no tenía contrato vigente con ningún club. Al finalizar el certamen y después de haber incrementado su popularidad, el arquero fue firmado por el Colo Colo de Chile.

El director técnico Humberto Bettencourt ya trabajó de cerca con Vozinha, toda vez que era el primer auxiliar técnico del anterior estratega, Pedro Leitão Brito.

Cabo Verde hizo historia al avanzar a la ronda de 16avos de final, donde fue eliminado por Argentina 3-2 en tiempo extra. Previamente, sacó el empate sin goles ante España, igualó 2-2 contra Uruguay y sacó el 0-0 ante Arabia Saudita.

Otro de los veteranos que regresará con su selección será el portugués Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años se pensaba que su participación en la pasada Copa del Mundo habría sido la despedida con su selección.

La selección de Cabo Verde se enfrentará a sus similares de Mali y Ruanda, el 25 y 29 de septiembre, respectivamente.