Marta Kostyuk cae en cuartos de final del Guadalajara Open: derrota ante Samsonova

La noche en la Perla Tapatía nos regaló la primera sorpresa en el Guadalajara Open, pues la primera sembrada, Marta Kostyuk, fue eliminada en los cuartos de final ante Liudmila Samsonova por 6-4, 2-6 y 5-7.

Fue un partido con muchos errores por parte de la ucraniana. A pesar de que el primer set fue muy bueno, Marta no pudo mantener el ritmo.

Todo el público mexicano estaba con la número 10, pero en la segunda manga todo cambió. Kostyuk no podía mantener los buenos puntos; por cada buen servicio que hacía, cometía dos errores.

La frustración de la primera sembrada era notoria, no podía mantener un punto con buenas sensaciones; cuando iba 30-0 volvía a cometer errores y era poca la constancia que mantenía.

Samsonova, muy tranquila, aprovechó y se llevó el segundo set para mandar todo a un tercer y último. El cual se jugó muy parejo; cada jugadora aprovechaba su saque y marcaba puntos.

Liudmila aprovechó que Marta no estaba en su día y le rompió el saque en la tercera manga para ponerse 6-5. Para el último punto y con la oportunidad de salir a flote, Samsonova le comió 40-15 y selló la victoria.

Después de esta victoria, la cual es la quinta en el enfrentamiento entre Marta y Liudmila, donde la rusa ha ganado todos, Samsonova espera rival en semifinales del Guadalajara Open. La rusa ahora espera a su rival, la cual saldrá de Peyton Stearns y Sloane Stephens, un encuentro que promete demasiado por un boleto a la gran final.