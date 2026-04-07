Monterrey pierde ante Atlético de San Luis: afición decepcionada

El problema del Monterrey no es su plantilla, porque es una de las más costosas de la Liga MX. Tampoco lo es su afición, fiel hasta el tuétano desde los tiempos en que jugaban en la cancha del Tec y que ahora lo han seguido encantado de la vida en el impresionante Estadio BBVA, recinto que dentro de pocas semanas será sede del Mundial 2026.

Con 14 puntos en el lugar 13 del Torneo Clausura 2026, el problema del Monterrey es el Monterrey. Es lo que le reclaman sus seguidores a los Rayados, que ahora no solamente ven lejos una eventual calificación a la liguilla, sino que salen decepcionados, tristes y furiosos cada vez que asisten a ver a su equipo en la Sultana del Norte. "Venimos nomás porque tenemos el abono (de todos los juegos del torneo en casa)", señaló una seguidora tras la derrota ante el San Luis, el sábado pasado que, como los miles de asistentes al BBVA, porta su playera del equipo regio.

El caso es que el Monterrey, cuyo plantel está valorado en el sitio especializado Transfermark en 64.70 millones de euros, cayó por marcador de 2-1 ante el Atlético de San Luis, en la Jornada 13 del Clausura 2026. El equipo potosino, según el referido espacio, tiene un valor de 38.55 millones de euros. De ahí la molestia del respetable que cada jornada sufre con un equipo que, en el papel, debería pelear por los primeros lugares del certamen.

En todo caso, el problema del Monterrey no inició el fin de semana contra el San Luis. La victoria más reciente de los Rayados ocurrió en la fecha 9 tras una goleada de 4-0 sobre el Querétaro. De ahí en adelante, derrota en el clásico regio (por la mínima diferencia), empate ante el Juárez (2-2), descalabro ante las Chivas (3-2) y la puntilla del San Luis (2-1).

A esta pésima racha se suman sus últimos dos encuentros en la Concachampions, cuando cayeron 3-2 ante Cruz Azul en el juego de ida de los octavos de final y empataron 1-1 en el de vuelta, es decir, en términos de calendario, el Monterrey no conoce la victoria desde el 4 de marzo, fecha en que venció al Querétaro.